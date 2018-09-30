تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر إلى إحدى الدول العربية داخل أحد الطرود.

وأثناء قيام "محمد.ع.ع"، باستخراج مستخلص جمركي، وإنهاء إجراءات شحن وتصدير طرد عبارة عن 2 قطعة أثاث "نيش" عبر إحدى شركات القاهرة للشحن الجوي مرسلة من إحدى شركات الاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، لصالح "ج.س.ص" مقيم بإحدى الدول العربية.

اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة لفحص وتأمين البضائع بمحتوى الطرد حال تمريره على جهاز كشف الأشعة X-RAY، حيث تبين وجود أجسام معتمة داخل الضلف الخاصة بقطعتي الأثاث.

وبفحص الطرد، جرى العثور على مخبأ بداخل "الضلف" يحتوي على (88) كيس بلاسيتكي داخلهم 88 ألف قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر، وزن حوالي (16) كيلوجراما.

وبمناقشة المستخلص المذكور، قرر أنه تقدم لإنهاء إجراءات شحن الطرد بناءً على طلب من إحدى السيدات تدعى "ل.ج.ا" تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية.

وباستدعاء المتهمة ومواجهتها بما أسفر عنه الضبط، أنكرت علمها بالمضبوطات وأن مشمول الطرد يخص زوجها المدعو "ع.ع.غ" يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، الذي طلب منها شحنها إلى إحدى الدول العربية للمرسل المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويجري تكثيف الجهود لضبط زوج المذكورة.