إحباط محاولة تهريب 86 تلسكوبا خاصا بالبنادق والرؤية الليلية في بورسعيد

ضبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع مباحث منفذ الجميل، محاولة تهريب عدد من التلسكوبات الخاصة بالبنادق والرؤية الليلية المحظور دخولها للبلاد، دون الحصول على الموافقات الأمنية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1961وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية وكمية من شفرات سلاح الكترات المحظور دخولها إلا بموافقة مسبقة من مصلحة الأمن العام.

وبناء على إخبارية من النقيب أحمد الشافعي، لإدارة منفذ الجميل الجمركي، بوجود معلومات تفيد باعتزام المدعو "أ.ح.م" قائد السيارة رقم (ا د ج – 6291) تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع مخالفة للتعليمات الأمنية وغير خالصة الرسوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة، وتم ترقب وصول السيارة المنفذ وعند الوصول تم التفتيش فتبين وجود 86 تليسكوب خاص بالبنادق والرؤية الليلية الجديدة ماركة Bushnell منشأ اليابان و90 كيلو شفرات سلاح الكترات داخل 3 "شيكارة" مخبأة داخل شنطة السيارة.

وقرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 138830 لسنة 2018م، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.