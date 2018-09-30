بالصور| اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو بأسوان

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مرتضى موقوف.. رجل السيديهات تسقطه السيديهات

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"شعراوي": مبادرة الرئيس الأولى من نوعها ولم تحدث في أي دولة بالعالم

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