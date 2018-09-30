بالصور| اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو بأسوان

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان، عن لوحتين مقبيتين من الأعلى ومصنوعتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع للملك سيتي الأول ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشر والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحاً أن اللوحة الأولى يبلغ ارتفاعها 2.30 م، وعرض 1م، وسمك 30سم ووجدت مكسورة ومنقسمة إلى جزئين ولكن مازالت تحتفظ بالنقوش والكتابات وهي في حالة جيدة من الحفظ. أما اللوحة الثانية فوجدت مكسورة إلى عدة أجزاء وقد قام فريق الترميم بالوزارة بترميمها وتجميعها، ويبلغ ارتفاعها 3.25م، وعرضها 1.15م وسمكها 30 سم.

ومن جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، أن اللوحة الأولى صور عليها الملك سيتي الأول واقفا أمام الإله حورس العظيم، والمعبود سوبك ويعلو المنظر قرص الشمس المجنح رمزا للحماية. وأسفل المنظر نص بالهيروغليفية مكون من 26 سطرا، ذكر فيها اسم الملك حورمحب عدة مرات.

وقال عبد المنعم سعيد مدير عام أسوان والنوبة، إن لوحة الملك بطليموس الرابع تظهر في الجزء العلوي منها منظر للملك بطلميوس الرابع يقف مستلماً عصا نهايتها علي شكل حورس وخلفه زوجته "إرسنوي الثالثة"، وأمامه ثالوث المعبد "حر ور" و"تاسنت نفر" و"نب تاوي"، ويعلو المنظر قرص الشمس المجنح كما وجد أسفله نص بالهيروغليفية مكون من 28 سطرا.