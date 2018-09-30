"الصحفيين" تبدأ فعاليات ورش عمل دعم إصلاح التعليم الفني بالإسماعيلية

بدأت ورشة العمل التي تنظمها لجنة التطوير والتدريب بنقابة الصحفيين بالإسماعيلية، اليوم، والتي تأتي ضمن فعاليات الموسم الثاني لجائزة التميز الصحفي في قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكد أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، أن الورشة تبدأ فعالياتها الثانية في الإسماعيلية، وتضم صحفيي النقابة من محافظات الشرقية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وأوضح أن الورشة السابقة تم تنفيذها بالإسكندرية، لافتا إلى أن الورشة تستهدف 5 أقاليم، تشمل جميع محافظات مصر حول مهارات فنون التحرير الصحفي وأبعاد التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك للإسهام في تطوير مهارات وتغطية القضايا ذات العلاقة بمجال التنافس على الجائزة.

وقال إن ورشة العمل تستهدف غدا تدريب 25 زميلا وتبدأ من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ5 مساء.

فيما تتضمن الورشة عدد من جلسات التدريب، تبدأ بفنون الحوار الصجفي يحاضر فيها أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف ورئيس لجطنة التدريب بنقابة الصحفيين، تليها ورشة تدريب حول التغطية الخبري والمقال يحاضر فيخا عبد المجيد عبد الرازق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحاضرة حول قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وأثره على الاقتصاد يحاضر بها محمد سمي رئيس المكون الأول في برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والانتقال إلى سوق العمل تحاضر بها أميرة داوود مدير إدارة الانتقال إلى سوق العمل ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.