أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، وذلك تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية بما يعود بالنفع على العاملين والطلاب بالتربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عقل، إن المبادرة ستبدأ غدا، ولمدة شهرين، منوها: "على العاملين بالتعليم الذين يرغبون بإجراء الكشوفات والتحاليل اللازمة بمراكز الفحص المعلن عنها".

يذكر أن محافظة جنوب سيناء من محافظة المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على "فيروس سي".

وعقدت وزارة الصحة، اليوم، مؤتمرا حول مبادرة الرئيس السيسي، للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وأعلنت الوزارة انطلاق الحملة، غدا، على مستوى 9 محافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تستهدف الكشف على نحو 45 مليون لـ52 مليون مواطن، وسيجري الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما ودون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.