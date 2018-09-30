قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جابور، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية التي أطلقتها وزارة الصحة جعلت مصر رائدة على مستوى العالم في المجال الصحي.

وأضاف جابور أن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وصف إطلاق ونجاح مبادرة التأمين الصحي الشامل في مصر بأنه جعلها على الخارطة العالمية للتوعية الصحية الشاملة، وساعدت على تخفيف الأعباء الاقتصادية المصرية على المواطنين، وأصبحت مثالًا يحتذى به عالميا.

وأكد جابور، أن نجاح مصر لم يكن فقط من خلال هذه المبادرة ولكن سبقتها مبادرات أخرى حيث تم الانتهاء من قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعمليات الجراحية من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2016 وهذا الأمر غير مسبوق على مستوى العالم.

وأوضح أنه تم التوصل إلى المراحل التحضيرية لهذه المبادرة وفق أسس علمية ومعايير عالمية وهو أساس نجاحها، موضحًا أن دور المنظمة يأتي من كونها مراقبا خارجيا، وستكون في الميدان من حيث المراقبة الفنية؛ للتأكد من أن هذه المبادرة تطبق وفقا للمعايير التي وضعت من أجلها ووفق التدريبات التي أجريت للكوادر الطبية أوالمهنية الصحية وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار المسؤول الدولي إلى أنه في إطار ما أكدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد من أن المنظمة شريك أساسي للوزارة يأتي لكوننا منظمة صحية اختصاصية ودائما على القرب في المبادرات كافة، والبرامج المتعلقة بالصحة العامة لتقديم الدعم الفني المطلوب؛ للتأكد من أن هذه البرامج تطبق بشكل كامل وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن العالم أجمع يراقب هذه المبادرات والتجربة الصحية الناجحة في مصر، ويحاول التعاون مع المنظمة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال والخطوات التطبيقية لهذه المبادرة المهمة، وكيفية تطبيقها في دولهم.