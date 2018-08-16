علّق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الجدل الذي أثاره تحريك أسعار السجائر.

وقال خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "منظمة الصحة العالمية قالت إن أسعار السجائر في مصر (صغيرة) كما أثّر التدخين على زيادة معدلات الإصابة بعض الأمراض".

وتابع: "سعر السجائر يتأثر بمعادلة معينة، لأن ثمن السيجارة لا يتوقف على تكلفتها فقط، كما أن تحريك أسعار السجائر بمعدل 3 جنيهات اقتصر على الأنواع الأجنبية فقط، بينما تمت زيادة أسعار السجائر المحلية بحوالي جنيه أو جنيه ونصف".