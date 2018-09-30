"الطفل الباكي" يتلقى عروضا للمشاركة بدراما رمضان.. وأسرته: "مقررناش"

قال هاني صالح، عم الطفل "محمد" المعروف إعلاميا بـ"الطفل الباكي" صاحب الفيديو الشهير "عايز أنام يا حجة"، إنه تلقى عروضا للمشاركة في مسلسلات وإعلانات في رمضان المقبل.

وأضاف صالح، لـ"الوطن"، أن بعض المنتجين قد تواصلوا معه وطلبوا مشاركة الطفل في بعض الأعمال التي ستعرض في شهر رمضان، مؤكدا أنهم لم يستقروا حتى الآن على الموافقة أو الرفض وأن الموضوع محل نقاش.

من جانبه قال أحمد صالح والد الطفل إنه من المفترض أن يذهب إلى مدرسته غداً الاثنين برفقة سهير أبو ضيف، مدير المنطقة التعليمية بالساحل التي رحبت بالطفل واعتذرت له عما نُشر، لكنه مصاب بارتفاع في درجة حرارته قد يؤدي إلى تأجيل ذهابه إليها، بحسب قوله: "لو حالته تحسنت هنروح بكره إن شاء الله".