في لفته إنسانية، تواصلت مجموعة "إعلام المصريين" مع أسرة الزميلة الراحلة هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة "التحرير"، وقررت التكفل بمعاش شهرى ثابت تكريمًا للمجهودات التى قدمتها الراحلة للصحافة الفنية.

و توفيت الراحلة هند موسى، أمس السبت إثر تعرضها لحادث أليم بطريق العين السخنة أثناء عودتها من تغطية مهرجان الجونة السينمائى بمدينة الغردقة، ما أثار صدمة كبيرة فى الوسط الفنى والصحفي، لما كانت تتمتع به الزميلة من أخلاق ومهنية وإخلاص كبير يشهد لها به الوسط الصحفي.

ويقام عزاء الراحلة، مساء اليوم، في دار مناسبات مسجد الغفار شارع ترعة الزمر بعد مسجد خاتم المرسلين في العمرانية بعد صلاة المغرب.