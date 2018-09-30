عرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إجمالي ما جرى تنفيذه من برنامج "مشروعك" في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمديري برنامج "مشروعك"، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، بأحياء المحافظة، للوقوف على موقف تنفيذ البرنامج بكل حي، ومناقشة أي عقبات تواجه تنفيذ البرنامج، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، قال المحافظ إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مضيفًا: "إننا نستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة".

وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأكد قنصوة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوي لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، كما أشاد بالمجهودات المبذولة من قبل مديري برنامج مشروعك بأحياء المحافظة لإنجاح المشروع.

وكلف المحافظ المهندسة سعاد حلمي المشرف العام على برنامج "مشروعك" بالمحافظة، بإنشاء وحدة ومجموعة عمل ببرنامج "مشروعك" تكون مسئولة عن إنهاء التراخيص والإجراءات الإدارية على مستوى المحافظة والخاصة بالمشروع المتقدم والذي تم الموافقة عليه في برنامج "مشروعك"، وكذا تكوين فريق تسويق بالأحياء التي لا يوجد بها تسويق خاص بـ"مشروعك" ويتم تدريبهم على مجال التسويق من خلال متخصصين.

ووجه المحافظ مديري " مشروعك " على مستوى الأحياء بتجهيز كل تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها وتمويلها من خلال برنامج مشروعك.

واستمع المحافظ من مديري برنامج "مشروعك" بالأحياء عن موقف المشروع بنطاق كل حي على حدة، وعدد المشروعات المنفذة، وقيمة تمويل تلك المشروعات، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة بمبادرة "مشروعك" حتى 5 سبتمبر 2018، على مستوى المحافظة 540 مشروعا بقيمة 50 مليونا 446.1 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي؛ إجمالي المشروعات المنفذة بحي المنتزه ثان 125 مشروعا بقيمة 7 ملايين 31.5 ألفا، وإجمالي المشروعات بحي المنتزه أول 109 مشروعات بقيمة 5 ملايين و114.5 ألفا، وإجمالي المشروعات بشرق 39 مشروعا بقيمة 11 مليون 740 ألفا.

ويبلغ إجمالي مشروعات وسط 41 مشروعا بقيمة 11 مليونا 278.5 ألفا، وإجمالي المشروعات بغرب 4 مشروعات بقيمة 110 آلاف، وإجمالي المشروعات بالجمرك 8 مشروعات بقيمة 485 ألفا، وإجمالي المشروعات بالعجمي 21 مشروعا بقيمة 5 ملايين و220 ألفا، وإجمالي المشروعات بالعامرية 157 مشروعا بقيمة 7 ملايين 533.6 ألفا، وقيمة المشروعات ببرج العرب 36 مشروعا بقيمة مليون و933 ألفا.

كما استمع المحافظ إلى جميع المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع والتي تدور حول إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروع، ووجه المحافظ على الفور بوضع حلول لها.