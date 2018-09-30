أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ستفتتح غدا الاثنين مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بالمركز الحضري في منطقة الرويسات بشرم الشيخ لتكون جنوب سيناء من أولى المحافظات التي نفذت الحملة.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء أعلنت عن بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي واﻷمراض غير السارية (ضغط - سكر - سمنة) بجميع الوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر المقبل.