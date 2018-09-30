افتتح صباح اليوم، الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عددًا من الوحدات العلاجية الجديدة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة، شمل الافتتاحات وحدات العلاج المائي والعلاج بالأكسجين المضغوط ووحدة التكامل الحسي ووحدة تأهيل مرضى التبول والتبرز اللاإرادي التغذية المرجعية.

وأكد "عزت" خلال كلمته على تميز وريادة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة كأول مركز جامعي يقدم جميع خدماته للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأجر رمزي، كما أشاد بالتعامل الإنساني الذي يتميز به جميع العاملين بالمركز وماله من تأثير إيجابي على استجابة الطفل والتزامه بالعلاج وهذا من أهم الصفات التي يجب أن يتميز بها العمل الطبي بأن يكون راقيًا إنسانيًا بالمقام الأول.

وأوضحت الجبالي، أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة يعد الظهير العملي والتطبيقي للكلية ما يتيح تبنيه لأحدث طرق العلاج.

وأضافت أن المركز يقدم خدمات متكاملة طبية وتأهيلية ونفسية للطفل وكذلك لأسرته، حيث يقدم المركز توعية للأسرة من خلال وحدة الإرشاد الأسري إلى جانب الوحدات العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد كحكي أنه بافتتاح الوحدات الأربع الجديدة يصل عدد وحدات المركز إلى 28 وحدة تقدم الخدمة لما يزيد عن 8 آلاف حالة سنويا وقرابة 600 جلسة شهريًا، مؤكدًا أن إدارة المركز والكلية تعمل جاهدة على تخفيض أعداد الانتظار وهذا دليل على جودة وتميز الخدمات العلاجية المقدمة.