رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة "الشايع" لضخ استثمارات جديدة بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشايع والوفد المرافق له، لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة بمصر، والتوسع في الاستثمارات القائمة، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وترحيبه بوجود رجل الأعمال الكويتي في مصر، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا شديدًا على التعاون، وهناك عدد من المشروعات من الممكن أن تتولى مجموعة "الشايع" المشاركة والاستثمار فيها.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك حاليًا مناخ جاذب للاستثمار في مصر، ونحن كحكومة حريصون على دفع الاستثمارات، وإزالة أي تعقيدات، أو تحديات، وأنا مُكلف بذلك، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور كبير في الترويج للمشروعات.

ووجه رئيس مجلس إدارة مجموعة "الشايع" الشكر لرئيس الوزراء على اللقاء، مضيفاً: نحن جادون في الاستثمار بمصر، ولدينا أفكار عدة، كما أننا لدينا توكيل لأشهر 100 ماركة عالمية، ويهمنا تواجدها في مصر، كما نملك محلات في 22 دولة، ونعمل على أن تنتشر محلاتنا في مصر كذلك لأنها عامل جيد في زيادة السياحة، بجانب توفير فرص العمل، مؤكدًا ضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ المراكز التجارية الكبرى، وفتح الفنادق في مصر، حيث يرغب في تنفيذ مركز تجارى "أفينيوس" في مصر، بالإضافة إلى التيسير في إجراءات أخرى باستيراد بعض المتطلبات، ونحن ندرك أن المناخ الحالي جاذب للاستثمار.

وأكد مدبولي أنه لا توجد أي مشكلة في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المراكز التجارية، أو الفنادق، ولدينا مواقع جاهزة حاليًا، خاصة بالمدن الجديدة، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا، وأصبح لدينا خبرة في ملف المشاركة مع القطاع الخاص، ومستعدون لتنفيذ المشروعات المطروحة معكم بهذه الالية، فالحكومة حريصة على دعم الاستثمار من الخارج في مصر في هذه الفترة، وأي تحديات سنتحرك لإزالتها، ويهمنا وجود مجموعتكم باستثماراتها في مصر.