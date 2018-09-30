قال جورج لوي، السفير الألماني بالقاهرة، إن التطور والتنمية في مصر يعطيه أملا كبيرا في زيادة التعاون مع دولة ألمانيا، موضحا أن الخطوات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة الخاصة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، أنجزت إصلاحا كبيرا في الاقتصاد وأحدثت به تأثيرا إيجابيا فيه، قائلا: "رأينا تبعات هذه القرارات الجريئة في السياحة والاستثمار وقانون الاستثمار الجديد وحل جميع العواقب والبيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمرين".

جاء ذلك خلال كلمة السفير الألماني في احتفالية رسمية مساء اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لاستقبال وفد ألماني رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية العالمية في مجالي الهندسة والعمارة بالتعاون مع غرفة المهندسين بولاية بادن فورتمبرج بألمانيا؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف السفير الألماني، أن قانون الاستثمار الجديد يعطي فرصة للاستثمار بشكل أكبر في مصر وإهدائه للشريك الألماني يشجع على التعاون والاستثمار في مصر.

وتابع جورج لوي، أن القانون الجديد يبرز إمكانية الاستثمار في مصر ويشجع المستثمرين ويعطيهم الأمل والثقة في الاستثمار بمصر بشكل آمن، ويخلق مناخا استثماريا إيجابيا بالنسبة لكل دول العالم ولألمانيا بشكل خاص وشركات بادن فورتمبيرج الموجودة حاليا في مصر، قائلا: "سعيد بالجامعة الألمانية التي تمثل أحد أعمدة التعاون مع مصر وأتمنى أن يكون التواصل بين الشركات الألمانية ومصر له نتاج مثمر وتعاون وثيق مع الشركات الألمانية".