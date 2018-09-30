عقد بمقر وزارة النقل إجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحه النهرية رقم 171 بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، والسفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم و حميدة الحاج محجوب رئيس مجلس إدارة الهيئة واللواء بحري مصطفى إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة .

صرح وزير النقل أنه تم -خلال الاجتماع- بحث آليات النهوض بالهيئة وبحث سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية وبناء وحدات جديدة بالتعاون مع هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وامكانات في هذا المجال ، واستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة والامان للعاملين بها و أكد الوزير على أن هذه الهيئة تمثل تجسيدا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهيئة وادي النيل في منظومة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقل البضائع نهريًا من أرخص وسائط النقل فضلًا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل آحمال كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ذات التكلفة العالية، ومن جانبه أكد السفير السوداني على أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادى النيل، وهناك تنسيق مستمر بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود ايجابيا على خدمة حركة التجارة بينالبلدين الشقيقين وجدير بالذكر أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية أن الهيئة مصريه سودانيه مشتركة أنشئت عام 1975 تعمل في مجال النقل النهري الدولي ببحيرة ناصر والنوبه وتمتلك باخرتين إضافة إلى 22 وحدة نهرية، تساهم في نقل مايزيد عن 600 راكبًا في الرحلة الواحدة بين مصر والسودان .