أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشركة القومية للأسمنت تتكبد خسائر فادحة منذ أكثر من 22 عامًا.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أوصت بتصفية الشركة، بعدما قام استشاري متخصص بدراسة الجوانب المتعلقة بها، ليجد أنه لا جدوى من استمرارها في العمل.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض العاملين بالشركة يتقاضوا أجورًا رغم انقطاعهم عن العمل لأكثر من 5 سنوات، معقبًا: "مافيش مشكلة خالص، أقعد في بيتك وحلال عليك فلوس بلد".

وأبدى "موسى"، اندهاشه الشديد من صرف الشركة مكافآت للعاملين بها، بالإضافة إلى جلب شركة دنماركية تتقاضى رواتب نظير المساهمة في عملية الإنتاج، رغم ما تتكبده "القومية للأسمنت" من خسائر.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للشركة بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ قرار نهائي حيال تصفية الشركة أو بقاءها.

تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، جدياً، إغلاق شركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بشكل نهائي أخر الشهر الجاري، وتعويض العمال ماديًا، بحسب ما صرح به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الوطن"، أغسطس الماضي.

وأعلن أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، اليوم، عن تقديمه وعدد من أعضاء البرلمان، طلب استجواب لوزير قطاع الأعمال حول أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت.