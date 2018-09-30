قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أجهزة حى «السيدة زينب» تمكنت بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث المرافق من إزالة 11 عقاراً متهالكاً مواجهة لمشروع تطوير منطقة «تل العقارب» بعد إجراء حصر دقيق لسكانها بمعرفة لجنة مشكلة من أجهزة المحافظة والحى ومباحث قسم شرطة السيدة زينب.

وأضاف «عبدالعال»، فى بيان اليوم، أن الحصر شمل نحو 40 أسرة، بالإضافة إلى عدد من المحلات، تم إخلاؤهم مع منحهم قيمة إيجارية مناسبة لحين عودتهم وإعطائهم سكناً بديلاً ومحلات فى مشروع «روضة السيدة زينب»، مشيراً إلى أنه سيتم وضع مشروع متكامل لإعادة تطوير «ميدان أبوالريش» مع توسعة الشوارع وإجراء تعديلات مرورية تساهم فى سيولة الحركة بها.

من جانبه، قال اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، فى البيان، إن السكان رحبوا بالإخلاء التطوعى من جانبهم، لثقتهم فى وعود الحكومة ورؤيتهم للمشروع المقام أمامهم، عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمنطقة وإصدار توجيهاته بإزالة العقارات المتهالكة، مع تعويض السكان وأصحاب المحلات بوحدات بديلة فى مشروع روضة السيدة زينب.

وأوضح «فؤاد» أنه يجرى حالياً العمل فى رفع المخلفات، مع استمرار شن الحملات لرفع كل الأكشاك غير المرخصة وإعادة الانضباط للحى والتزام المحلات بالمساحات المقررة لها وإخلاء الأرصفة للمشاة.

«عبدالعال»: إخلاء 40 أسرة ومنحهم قيمة إيجارية لحين عودتهم

من جهته، قال حسام رأفت، رئيس الحى، إن حى «السيدة زينب» من الأحياء العريقة والقديمة والتجارية التى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين من خارج الحى نظراً لشعبيته وانتشار الأسواق التجارية فيه، بالإضافة إلى وجود عدد من الوزارات الخدمية، ما يستلزم توفير الخدمات بصورة لائقة للمواطنين، منوهاً بأن المحافظة قامت بتطوير منطقتى «تل العقارب والمواردى» مع إزالة العقارات التى تمثل خطورة فى منطقة «قلعة الكبش» بناءً على تعليمات اللجنة العلمية المشكلة من المحافظة لمراجعة المناطق الخطرة.