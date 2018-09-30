أعلنت الأجهزة التنفيذية فى أسوان حالة الطوارئ تحسباً لأية تداعيات محتملة، بعد سقوط أمطار رعدية على مركز إدفو شمال المحافظة، اليوم، تسببت فى انقطاع الكهرباء عن عدة قرى، واستعدت الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار المحتملة.

«قنصوة» فوجئ بسوء حالة «شنايش» الإسكندرية و«الأرصاد»: درجات الحرارة تنخفض اليوم

وفى البحر الأحمر، سقطت أمطار خفيفة على مدينتى سفاجا والقصير، جنوب المحافظة، اليوم، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى، طبقاً لخريطة التنبؤات التى أكدت سقوط أمطار على مختلف المدن. وأعلنت المحافظة فى بيان لها، أن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عقد اجتماعاً مع مسئولى المحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات المحتملة.

وفى الإسكندرية، فوجئ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإقليم، خلال جولة داخل منطقة محرم بك، أمس، بتدنى مستوى النظافة وعدم استكمال تطهير «الشنانيش»، فقرر تحويل مدير الرصد البيئى للتحقيق، ونقل مدير عام الصرف الصحى بحى وسط.

وقال عبدالكريم محمود، أحد أهالى شارع عرفان: «كان لازم المحافظ ييجى يشوف بنفسه الشنايش المقفولة بالقمامة، لأن الواقع اللى مختلف عن البيانات الصادرة عن الأحياء»، شاكياً من أن المناطق السكنية بعيدة عن اهتمام المسئولين، وفى الشتاء يقتصر الاهتمام على الكورنيش فقط. من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة بدءاً من اليوم بمعدل يتراوح بين 3 و4 درجات.

وأضافت الهيئة فى بيانها، اليوم، أن سحباً منخفضة ومتوسطة ستظهر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة.