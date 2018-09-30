وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة حول مدرسة الضبعة النووية

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته البالغة بمدرسة الضبعة النووية، موضحًا أن التفكير في إنشائها وإعداد المعلمين بها أخذ وقت طويل ومجهود أكثر من رائع من كل المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم الأسبق.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، أن إنشاء المدرسة جاء بالتنسيق ومساهمة من وزارة الكهرباء والقوات المسلحة، وتم اختيار الطلبة بطريقة أشبه باختيارهم في الكلية الحربية والكليات العسكرية، موضحًا أنه سيتم افتتاح المدرسة رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة رغم بداية الدراسة بها.

وتابع: "أخذنا مجموعة مميزة جدًا، 120 طالبًا، تم اختيارهم بعناية فائقة، والمعلمين حصلوا على تدريب قوي جدًا مثل الكليات الحربية"، مؤكدًا أن الدولة ستتكفل بالطلاب سواء من مأكل ومشرب ومسكن، حيث سيقيموا في منطقة الضبعة النووية، وسيتم تكوين الشخصية الخاصة بهم مثل العقيدة التي تُدرس للطلاب في الكليات الحربية.

وبدأت الدراسة في المدرسة النووية اليوم في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بطابور الصباح، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعد أول مدرسة من نوعها على مستوى الوطن العربي، لتخريج كوادر متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا للاعتماد عليهم بالمشروع القومي للطاقة النووية.