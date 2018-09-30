كشف المحلل السياسي الإماراتي ضرار بالهول، السبب وراء الكراهية من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها ومؤيديها للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مؤكدا أنه "مسح بيهم الأرض، والتخلف بتاعهم زاد بسببه، يسمعوا اسمه بيتكهربوا"، على حد قوله.

وأضاف بالهول، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة " إم بي سي مصر"، أن محمد بن زايد تولى ملف الإخوان بنفسه وجعلها مهمة رسمية له، وألغى أي شيء يسمى الإخوان، كما أنه وقف ضد مشروع الربيع العربي.

وأشار إلى أن الربيع العربي تحطم في الإمارات، كما أن مصر تخلصت نهائيا من آفة الإخوان وأصبحت بخير وبعافية.