قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تعمل على استغلال الأطفال وخصوصًا تلاميذ "رياض الأطفال"، مؤكدًا أن هناك مدارس في مصر "إخوانية"، وما زالت تدرس الفكر المتطرف الإرهابي.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم، أن أولياء الأمور دائمًا ما تشتكي بأن هناك مدارس إخوانية ما زالت تدرس الفكر المتطرف، مؤكدًا في الوقت ذاته بأنه ما زال هناك عناصر إخوانية تعمل في المدارس.

وتابع أديب: "دي قمة الخطورة، فيه مدارس إخوانية وفيه مدرسين إخوان، ومازال الفكر المتطرف يتم تدريسه في المدارس".