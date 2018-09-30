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مرتضى موقوف.. رجل السيديهات تسقطه السيديهات

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"الأوقاف" تطلق مبادرة "كتاب لكل قارئ" لنشر الفكر الوسطي

"الأوقاف" تطلق مبادرة "كتاب لكل قارئ" لنشر الفكر الوسطي

عمرو أديب يوجه رسالة ساخرة لـ "ترامب" ويلقبه بـ"الحاج أبو حنان"

عمرو أديب يوجه رسالة ساخرة لـ "ترامب" ويلقبه بـ"الحاج أبو حنان"

إنقاذ كلبة علقت في عرض البحر الأبيض المتوسط أثناء نقل 58 مهاجرا

إنقاذ كلبة علقت في عرض البحر الأبيض المتوسط أثناء نقل 58 مهاجرا

عجينة: سأتقدم بقانون يجرم كتابة أو مشاركة منشورات كاذبة على "فيس بوك"

عجينة: سأتقدم بقانون يجرم كتابة أو مشاركة منشورات كاذبة على "فيس بوك"

"مدكور": حذفنا 1.2 مليون مستفيد وهمي من البطاقات التموينية

"مدكور": حذفنا 1.2 مليون مستفيد وهمي من البطاقات التموينية

حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

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بالهاتف المحمول.. خدمات حكومية "توصلك لباب المنزل"

20 تطبيقا للموبايل تغنيك عن الطوابير.. "اركن عربيتك واطلب صنايعي"

20 تطبيقا للموبايل تغنيك عن الطوابير.. "اركن عربيتك واطلب صنايعي"

بالإبرة والخيط.. أم محمد «تعيد الحياة» لحقائب الطلاب: «عشان الغلابة»

بالإبرة والخيط.. أم محمد «تعيد الحياة» لحقائب الطلاب: «عشان الغلابة»

"الـ100 مليون صحة".. مصر تعلن الحرب على الأمراض غير السارية

"الـ100 مليون صحة".. مصر تعلن الحرب على الأمراض غير السارية

استئصال ورم من بطن رضيعة يحتوي على "مخ وعظام وأسنان" في الإسكندرية

استئصال ورم من بطن رضيعة يحتوي على "مخ وعظام وأسنان" في الإسكندرية

"الطفل الباكي" يتلقى عروضا للمشاركة بدراما رمضان.. وأسرته: "مقررناش"

"الطفل الباكي" يتلقى عروضا للمشاركة بدراما رمضان.. وأسرته: "مقررناش"

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