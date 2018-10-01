أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالدبلوماسية المصرية بعد نجاحها في الإفراج عن الصيادين المصريين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية، التابعة لتركيا، قائلًا: "أعزائي الصيادين قولتلكم هترجعوا يعني هترجعوا"، موضحًا أن الإدارة المصرية الحالية لم تعد تترك مواطنًا مصريًا في الخارج في خطر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية الآن تتدخل بكل قوة لإنقاذ أي مصري في الخارج، وتتدخل لإعادة ابنائها للوطن، مستطردًا: "إحنا أكتر من 9 مليون مصري في الخارج ولكن الدولة المصرية لا تترك أحد وهذا حدث أكتر من مرة".

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، الإفراج عن الصيادين المصريين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية.