نعى النادي المصري البورسعيدي الكابتن صفوت عبدالحليم، لاعب النادي الأهلي السابق، والذي وافته المنية الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة من أحد مباريات المصري والأهلي في السبعينات مكتوب عليها: "خالص تعازينا القلبية لأسرة كرة القدم المصرية في وفاة الكابتن صفوت عبدالحليم نجم النادي الأهلي السابق داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

يذكر أن نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا إثر حريق في شقته بمنطقة مصر الجديدة.

ويعد صفوت عبدالحليم، أحد رموز النادي الأهلي فترة الستينيات والسبعينيات، وولد عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الساحرة المستديرة وكان عمره 11 عامًا، وتدرج في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول في الـ17 من عمره.