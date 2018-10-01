نعى النادي الأهلي اللاعب الكبير صفوت عبدالحليم، الذي رحل عن عالمنا، مساء الأحد، 30 سبتمبر في منزله، عقب اندلاع حريق بالمنزل أدى إلى وفاته مختنقًا.

وذكر النادي الأهلي في النعي المنشور على موقعه الرسمي "رئيس، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن صفوت عبد الحليم، نجم مصر والأهلي الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

من جهتهم، نعى عدد كبير من نجوم كرة القدم اللاعب، حيث نشر لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة تدوينة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ذكر فيها: "رحم الله الكابتن صفوت عبد الحليم وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته يارب العالمين"

ونشر اللاعب محمد جدو تدوينة له قال فيها: "الكابتن صفوت عبدالحليم في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله، إن لله وإن إليه راجعون".

ونشر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تدوينة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، "لله ما أخذ ولله ما أعطى البقاء لله في وفاة رمز من رموز النادي الأهلي وأحرف من أنجبت الملاعب المصرية كابتن صفوت عبدالحليم ندعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

ونشر حارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي، تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر "رحم الله كابتن صفوت عبدالحليم وأسكنه فسيح جناته، إن لله وإن إليه راجعون".

ونعى حارس مرمي منتخب مصر عصام الحضري، وفاة اللاعب صفوت عبدالحليم عبر حسابه على "تويتر" مدونًا: "كابتن صفوت عبدالحليم في ذمة الله.. رحم الله الكابتن صفوت وأسكنه فسيح جناته والهم أهله الصبر والسلوان .. إن لله وإن إليه راجعون".

ونشر لاعب منتخب مصر اللاعب أحمد فتحي تدوينة عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر ذكر فيها: "رحم الله كابتن صفوت عبدالحليم اللهم أدخله الفردوس الأعلى وأبعده عن النار أمين يارب".

ونعي اللاعب سيد عبد الحفيظ وفاة اللاعب صفوت عبد الحليم في برنامجه بقناة النادي الأهلي