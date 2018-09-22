مانويل جوزيه: السعيد لاعب جيد.. لكنه ليس في مستوى أبو تريكة أو بركات

قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إنه غير مركز عبدالله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، عندما كان مدربًا للفريق، موضحًا أنه كان يلعب في مركز الجناح، لكنه فضل أن يلعب في العمق وتحديدًا في مركز "صناعة اللعب" حتى يكون مفيدًا أكثر للفريق.

وأضاف جوزيه، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف: "السعيد كان يلعب في مركز الجناج بالإسماعيلي، لكنه لم يكن يملك مؤهلات هذا المركز مثل السرعة والقدرة على الاختراق والمراوغة، بينما كان يمرر بشكل أفضل، ولهذا فضلت أن أدفع به في عمق الملعب".

وتابع: "كان لاعبًا جيدا، وحاولت الدفع به في أكثر من مركز حتى يستفيد الفريق منه، وكان يحرز الأهداف بسهولة من خارج منطقة الـ18، لأنه كان يلعب بكلتا قدميه، لكنه لم يكن بمستوى محمد أبو تريكة أو محمد بركات".