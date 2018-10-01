بعد طرح "كل حياتي".. 5 أشياء أقدم عليها عمرو دياب لأول مرة

طرح منذ ساعات قليلة، النجم الكبير عمرو دياب، ألبومه الجديد "كل حياتي" عبر إحدى شركات الاتصالات بمصر.

الألبوم الجديد من إنتاج شركة "ناي" المملوكة للميجا ستار عمرو دياب، وتضمن 13 أغنية من بينهم "باين حبيت" المطروحة بتقسيمين موسيقيين الأول مع الـ"دي جى" العالمي مارشميللو، والثانية مع أسامة الهندي.

ترصد "الوطن" في التقرير 5 أشياء يقدمها عمرو دياب لأول مرة في الألبوم وهي:

- أول مرة يكتب شاعر عربي لعمرو دياب 4 أغنيات في ألبوم واحد، وهو الشاعر السعودي تركي آل شيخ، الذي كتب أغاني "يا ساحر" و"ملاك الحسن" و"كل حياتي" و"هدد".

- أول مرة يلحن ملحن عربي أغنية لعمرو وهو الملحن البحريني أحمد الهرمي أغنية "هدد"

- أول مرة منذ 11 عامًا تكون أغنية "هيد الألبوم" لشاعر غير تامر حسين، فالهضبة عمرو دياب اختار أغنية "يا ساحر" لتركي آل شيخ لتكون هيد الألبوم.

- أول مرة في مسيرة عمرو دياب يتعاون مع 6 موزعين موسيقيين في البوم واحد وهم حميد الشاعري ونديم حميد الشاعري وطارق مدكور ونادر حمدي وأسامة الهندي ومارشميللو.

- أول مرة من 15 عامًا يطرح عمرو 13 أغنية في البوم واحد، فلم يقدم عمرو على هذا الأمر سوى عام 2003 حينما طرح البوم "علم قلبي" والذي تضمن 12 أغنية وواحدة موسيقية هي "خليني جنبك".