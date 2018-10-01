طرح الفنان عمرو دياب، ألبومه الغنائي الجديد "كل حياتي"، أمس، عبر إحدى شركات الاتصالات بمصر، والألبوم الجديد من إنتاج شركة "ناي" المملوكة لـ "عمرو دياب"، وتضمن الألبوم 13 أغنية من بينهم "باين حبيت" المطروحة بتوزيعين موسيقيين الأول مع الـ"دي جى" العالمي مارشميللو، والثانية مع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.

وبعد أكثر من تأجيل لطرح الألبوم الذي انتظره جمهور الهضبة عمرو دياب لشهور عدة، أعلنت الشركة رسميًا طرحه بالسوق.

وترصد "الوطن" أبرز ردود أفعال جمهور الميجا ستار عمرو دياب والمهتمين بمجال الفن الموسيقي لخبر طرح البوم "كل حياتي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتب حساب باسم إيمان النحاس تغريدة عبر موقع "تويتر"، قائلة: "اذكى فنان في جيله، وأقوى اختيارات فنية، وأكثرهم محافظة على صحته ومظهره".

واكتفي حساب آخر باسم "محمد زاهر" بتوجيه الشكر لعمرو دياب.

وغرد حساب باسم كريم أبو النصر، بإن ألبوم الهضبة "كل حياتي" أفضل من الألبوم الذي أصدره "دياب" في العام الماضي

ولم تخلوا تدوينات رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بعض السخرية فنشر حساب باسم "Nona" تدوينة تقارن أغنية سابقة صدرت عام 2017 بأغنية "باين حبيت" في الألبوم الجديد.

ونشر حساب باسم "طارق صلاح" تدوينة يؤكد فيها بإن انتظار صدور ألبوم جديد لعمرو دياب يشعره بالسعادة منذ طفولته.

وأكد حساب باسم "باسم الحداد" بإن الألبوم "أكثر من رائع"

وفي حساب آخر باسم "سحر ايمن" كتبت تدوينة تسخر من التأخيرات الكثيرة في صدور الألبوم

وحساب باسم "عمرو أبو النجا" أكد نجاح عمرو دياب دومًا في الحفاظ على نجوميته وقمة نجاحه الفني.

ودون حساب باسم "محمد" عبر تويتر قائلًا "بالرغم ما نمر به من ظروف صعبة أو مشاكل في حياتنا يأتي ألبوم عمرو دياب ليخفف عنا ويفرحنا".

ووصف حساب باسم "نورا" في تغريدة بأن ألبوم الهضبة يعتبر رقم واحد بالنسبة لها.