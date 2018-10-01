قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن الهدف من تواصله المستمر مع المرضى على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هو دعاء المرضى والذي يعتبره أفضل من الأموال.

ونصح الناظر خلال حواره مع الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج " القاهرة اليوم"، بشرب ما لا يقل عن 3 لترات من المياه في مختلف فصول السنة، لتقليل التجاعيد، قائلًا "عاوز وشك يبقى بيبي فيس دايمًا اشرب مياه كتير".

وتابع "من أسباب جفاف وسقوط الشعر بسبب قلة تناول كم كبير من المياه" ناصحًا المواطنين بالحرض على تناول طبق السلطة الخضراء.

ونفى الناظر، ما يتردد عن أن تسخين الطعام بالميكرويف يسبب السرطان أو يسبب وقوع ضرر، قائلا: "ما يترد عن تسبب تسخين الطعام في المكروويف سرطان تخريف".