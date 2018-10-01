أعلن المنتج والممثل محمود محمود عبدالعزيز، نجل الفنان محمود عبدالعزيز، عن الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، ونشر صورا لفريق العمل بعد الانتهاء.

وعلق عبدالعزيز، على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "الحمد لله رب العالمين فركش الأب الروحي.. شكر واجب إلى كل من شارك في خروج هذا العمل للنور.. شكرا لكل من شارك في مسلسل الأب الروحي.. حضراتكم الناس اللي تعبت وشقيت من أصغر واحد لأكبر واحد في العمل.. كلكم عملتوا مجهود جامد كلكم أصحابي وأخواتي وأساتذتي وعلى رأسي، وربنا يعلم حبي واحترامي لكل واحد فيكم".

وأضاف: "شكرا قناة dmc النافذة المحترمة، شكرا لكل القائمين عليها لدعمكم وإيمانكم وثقتكم فينا وفي الحلم الذي حلمنا به والذي بات حلمنا جميعا منذ بدايته وحتى أصبح حقيقه نفرح اليوم بنجاحها.. الحمد لله".

وتابع عبدالعزيز: "شكرا السادة الجمهور العظيم، من غير حب حضراتكم واحتضانكم وتقديركم لينا لا يبقى في نجاح ولا يبقى لتعبنا ولا للشغلانة كلها أي طعم.. نجاح أي عمل أو شخص يعني حب الناس".