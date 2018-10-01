وفاة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني مؤلف كتاب "حصن المسلم"

توفي فجر اليوم الإثنين، الشيخ الدكتور "سعيد بن علي بن وهف القحطاني"، مؤلف الكتاب الشهير "حصن المسلم"، وذلك بعد أقل من شهر على إصابته بأحد الأمراض الخبيثة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، ستؤدى الصلاة على الفقيد عصر هذا اليوم في جامع الراجحي بالرياض؛ فيما سيتم دفن جثمانه في مقبرة النسيم.

ووفقا للصحيفة السعودية، فإن الشيخ "القحطاني" كان قد انشغل بالعلم منذ صغره، واشتهرت مؤلفاته وترجمت للغات أجنبية تجاوزت 44 لغة لكتاب "حصن المسلم" فقط، كما أن له مئات المؤلفات الفقهية المتنوعة.

وولد "القحطاني" عام 1372هـ، وتخرّج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1404هـ، ثم حصل على الماجستير عام 1412هـ، برسالة عنوانها "الحكمة في الدعوة إلى الله"، ثم حصل على الدكتوراه عام 1419هـ، برسالة عنوانها "فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري".