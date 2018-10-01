أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع النيجيري معروف يوسف، قادمًا من نادي الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

المونتينيجري نيبوشا، المدير الفني الحالي لفريق الشرطة العراقي هو من أصر على التعاقد مع معروف يوسف بعدما تولى تدريبه الموسم الماضي مع نادي الزمالك ويعرف إمكانياته جيدًا.

"الوطن" تواصل مع نيبوشا الذي قال:"معروف لاعب مميز للغاية لذلك تعاقدنا معه خاصة بعد عملي معه في الزمالك نحن نحتاج إليه".

وأضاف نيبوشا:"معروف قادر على استعادة مستواه والتألق مع الشرطة ويستطيع العودة للمنتخب النيجيري".

وعن رغبته في التعاقد مع لاعبين جدد من الزمالك أشار نيبوشا:"أنهينا تعاقدتنا بضم معروف يوسف "

وعن أحمد مدبولي لاعب الزمالك الذي ظهر بمستوى مميز تحت قيادة نيبوشا وابتعد الفترة الأخيرة عن حسابات القلعة البيضاء:" مدبولي لاعب جيد ولكن لا أعلم شيئا عن عدم مشاركته.. السؤال لجروس ليس لي".