وصل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، منذ قليل، إلى معبد فيلة جنوب مدينة أسوان، في جولة تفقدية لعدد من المناطق الآثرية بالمحافظة، والتي تشمل متابعة أعمال تطوير نظم الإضاءة وإزالة الحشائش، كما تشمل الجولة زيارة المسلة الناقصة، ومتحف النوبة.

ومن المقرر، أن يحضر وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان والسفير البلجيكي، حفل عشاء بمناسبة استضافة فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية "UPAV"، اتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية، بأحد الفنادق الكبرى بكورنيش النيل.