شهدت بعض مناطق مركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم، سقوط أمطار رعدية خفيفة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق منها الرمادي غرب مركز إدفو.

وأعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جاهزية المحافظة لاستقبال أي أمطار، مؤكدًا مراجعة كافة المعدات لمواجهة أي طوارئ أو أمطار محتملة خلال الفترة المقبلة، وتم تنفيذ مجموعة من السيناريوهات الخاصة لمواجهة الأزمات، بمشاركة الإدارات والمديريات الخدمية كالشباب والرياضة والإسعاف والحماية المدنية والتربية والتعليم مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والمقاولون العرب .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة، من تغيرات جوية وتساقط أمطار خاصة في محافظتي أسوان والبحر الأحمر.