أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لن تترك المريض الذي يثبت إصابته بمرض فيروس سي خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية دون علاج.

وأضاف "مجاهد"، لـ"الوطن"، أن الكارت الخاص بالمبادرة والموزع على كل مواطن، يكون مدون عليه اسم المواطن الرباعي، ورقمه القومي، واسم المستشفى أو المركز أو وحدة الرعاية الأولية أو القافلة التي أجرى الفحوصات فيها، ورقم هاتفه، وكونه مستهدف بـ"المسح" من عدمه.

ولفت "متحدث الصحة" إلى أن "الكارت" سيدون عليه نتيجة الاختبار السريع لتواجد الأجسام المضادة لفيروس سي في الدم من عدمه، وكون نتيجة الإختبار إيجابية سيدون على الكارت المكان الذي سيحول له المريض للتقييم الطبي، والفحوصات التأكيدية، وموعد التقييم الذي سيذهب المواطن خلاله لهذا المكان.