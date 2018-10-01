أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنظيم ندوات تثقيفية وعقد لقاءات توعية وعلمية بمراكز الشباب والمكتبات العامة والأندية الإجتماعية بمختلف المراكز ومدن المحافظة لتوعية النشئ والشباب بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للمساهمة في تقدم المجتمع .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق بتنظيم مؤتمر العلوم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإجراء تجارب كيميائية وفيزيائية للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الكيمياء والفيزياء بمشاركة أعضاء المكتبة من شباب وأطفال .

أكدت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة أنه تم تنظيم مهرجان لختام فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة وتم عمل مسابقات وفقرات ترفيهية للأطفال .. مشيرة إلى أنه تم تنظيم ندوة عن الأمراض الجلدية وكيفية علاجها بحضور نخبة من الأطباء للتعرف على وسائل الوقاية العلاجية منها وإتباع الإرشادات الصحية السليمة تفادياً من الإصابة بها.