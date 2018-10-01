أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المواطن يقدم في بداية الفحص في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تعقد تحت شعار "100 مليون صحة"، بطاقة رقم قومي يشترط أن تكون سارية، ليتم تسجيله على البرنامج الخاص بالحملة، وتبدأ الفحوصات بعدها.

وأضاف "مجاهد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه عقب تقديم المواطن بطاقة الرقم القومي لنقاط الفحص المنتشرة في المحافظات التسعة، يتم أخذ "شكة" عبارة عن نقطة دم، ويتم من خلالها تحليل فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي "فيروس سي"، والسكر العشوائي.

ولفت متحدث الصحة إلى أنه يتم قياس ضغط الدم، والطول، والوزن، لكل مواطن، مع تسجيل النتائج الخاصة بالفحوصات على الكارت الموزع على كل مريض، والبرنامج الخاص بالوحدة التي يتم فحص فيها المواطن إلكترونياً.