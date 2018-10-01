قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، ستنطلق في محافظة القاهرة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة بداية ديسمبر المقبل.

وأضاف "مجاهد"، لـ"الوطن"، أن المبادرة تم تقسيمها على 3 مراحل تنفذ جميعها على مدار 7 أشهر لأن المبادرة هي الأكبر من نوعها في التاريخ حتى الآن، وذلك لضمان نجاح أعمالها، وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلالها.

ولفت "متحدث الصحة"، إلى أن محافظة الجيزة ستكون ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة، والتي ستنطلق أول مارس المقبل.