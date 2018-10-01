قال أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن ملف النظافة في مصر يحتاج إلى تدخل مباشر من رئيس الوزراء لوضع حل سياسي أولاً يتضمن إقرار استيراتيجية عامة للدولة بهذا الشأن، وتشكيل مجلس أعلى لإدارة المخلفات، ووحدة خاصة للتعاقد والمراقبة.

وطالب حسن، في بيان له، بضرورة تحديد الميزانية الخاصه لهذه المنظومة، مؤكدًا أن الوقت الحالي لاتوجد أي وزارة تحمل هذا الملف.

وأوضح رئيس النقابة، أنه على استعداد تام هو وفريق العمل الخاص بالنقابة العامة للتعاون مع الحكومة للتخطيط والتنفيذ.