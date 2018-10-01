استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة FAS لمتابعة تطور سير الأعمال فى المشروع الذي تنفذه الشركة "بنبان" شمال مدينة أسوان بقدرة 50 ميجاوات.

قال شاكر، إن شركة FAS كانت إحدى الشركتين اللتان تقدمت وتأهلت لتنفيذ مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية قدرة 50 ميجاوات ضمن المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية FIT.

استعرض ممثلو شركة FAS تطور سير العمل بالمشروع، معلنين أن العمل يتم على قدم وساق ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع والربط على الشبكة خلال نوفمبر المقبل.

أشاد شاكر، بسرعة استجابة الشركة فى الاسراع من الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمحطة الشمسية استعداداً لتوصيلها على الشبكة وإجراء التجارب التشغيلية، وشدد على سرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.

وتهدف المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض بنبان بأسوان إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال تغذية 350000 منزل بالطاقة النظيفة.

وأعرب شاكر، أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلي إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2035، وتأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل الي أكثر من 37% حتى 2035، وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وجدير بالذكر، أنه تم الاعلان عن مشروعات تعريفة التغذية FIT على مرحلتين وتم تأهيل 136 تحالف وشركة، وتم توقيع اتفاقيتين شراء الطاقة خلال المرحلة الأولى مع شركتي Infinity وFAS بقدرة إجمالية 100 ميجاوات ، وأن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية تم الإعلان عنها وبدأ العمل بها إعتباراً من 28 أكتوبر 2016، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع "30" بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 1365 ميجاوات ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن مرحلتى برنامج تعريفة التغذية.