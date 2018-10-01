تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام حفلا في الثامنة مساء الخميس 4 أكتوبر علي مسرح الجمهورية يتضمن باقة من أروع الابتهالات والأناشيد الدينية لكبار الملحنين منهم محمد الموجى , سيد مكاوى , احمد صدقى , حسين فوزى, عمار الشريعى وطارق فؤد بالاضافه الى باقه من اعمال التراث الصوفى التي تميزت بها الفرقة بجانب عمل جديد يقدم لاول مرة تحت عنوان " جمالك في قلبي " كلمات الشيخ سلامه الراضي الحان الشيخ محمد عبدالله موسيقى وتوزيع الدكتورعلاء عبد السلام تحفيظ أحمد عبد الله .

يبدأ الفاصل الاول من الحفل بنور اداء جماعى ، اول ما نبدى القول لـ حاتم زايد ,صلينا الفجر فين لاشرف زيدان ، والله مالي غير محمد لـ ايهاب عبد المنعم ، الأنبياء المرسلون لـ تامر نجاح ، الف الف صلاة لمحمد عبد الحميد و إلزم الباب حسام صقر .

ويتضمن الفاصل الثاني جمالك في قلبي اداء المجموعة ، قولهم الله نصرني لـ وائل سراج ، ابتهال عليك توكلي لـ محمد عبد التواب ، ويا إله الكون يا سندي من التراث الصوفي اداء جماعى ،دعونى و يا مني عيني لـ ابراهيم فاروق ويختتم الحفل باسماء الله الحسنى تشدو بها الفرقة

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، عام 1972، وبدأت أولي حفلاتها عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني.