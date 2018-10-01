أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم، الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.

ويأتي ذلك بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.