منح وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف سفير مصر في أستانا هيثم صلاح وسام وشهادة الاستحقاق والتقدير والتميز؛ تقديرا لما بذله من مجهودات طوال السنوات الأربع التي عمل فيها سفيرا لمصر في أستانا، وكان من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد وزير خارجية كازاخستان بمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وبلاده والتي تمتد منذ زمن بعيد وتتنوع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية بما يعكس قوة تلك العلاقات.

من جانبه، أشار السفير هيثم صلاح - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 وأعقبها العديد من الزيارات الوزارية رفيعة المستوى في كافة المجالات، مما كان له أبلغ الأثر في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، حيث تحظى تلك العلاقة برعاية خاصة من قيادة البلدين.

يُذكر أنه سبق وصدر القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 411 لسنة 2018 المتضمن تعيين السفير هيثم صلاح في ديوان الوزارة وانتهاء خدمة عمله سفيرا لمصر في كازاخستان.ومن المقرر أن يشارك السفير هيثم صلاح في فاعليات الزيارة الرسمية التي سيقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكازاخستان خلال الشهر الحالي كأول زيارة له يلتقي خلالها المسئولين الكازاخيين ومع الجاليات الإسلامية والعربية، كما سيشارك في جانب من المؤتمر الدولي للحوار بين أتباع الأديان الذي تنظمه كازاخستان.