تمكنت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.

وشنت القوات الحملات الأمنية والمرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بالتحفظ على المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، 22 متهمًا في قضايا اتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، خلال حملة أمنية استهدفت تطهير البؤر الإجرامية في المحافظة.

وتبين من الفحص أن المقبوض عليهم متهمين في قضايا تعاطٍ واتجار وحيازة مواد مخدرة، وبحوزة المتهمين أسلحة بيضاء ونارية، وضبط نحو بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش.

وقاد الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة.