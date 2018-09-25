واصلت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، حملاتها الأمنية لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية، والتعديات على الطريق العام، وضبط خلالها 11 متهما صادر ضدهم أحكام قضائية "جزئي"، و18 متهما بـ"التسول".

وأسفرت الحملة عن ضبط 49 بائعا جائلًا و9 خيول وجمال دون ترخيص، و147 كرسيا و45 "ترابيزة" و58 "قلب شيشة" و39 "إستاند"، و9 ثلاجات، و11 "موازين" و14 شمسية.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

قاد الحملة اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، والعمداء أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وعمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، وعاصم أبوالخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وعبدالرحمن أبوضيف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.