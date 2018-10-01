افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برفقة مجلس الجامعة، المرحلة الأولى من تجديدات المدن الجامعية والتي شملت مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة الجامعية للطلبة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي بالمدينة الجامعية.

وتفقد الخشت والعمداء خلال الجولة، أعمال تطوير الحرم الجامعي والتي شملت تطوير المظهر الحضارى لكليتي الآداب والحقوق، ومبنى القبة والساعة، والتقى عدداً من طلاب المدينة الجامعية خلال جولته واستمع لهم والتقط الطلاب صوراً مع رئيس الجامعة والعمداء.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، إن الجامعة تولي إهتماماً بالمدن الجامعية من حيث، الصيانة الدورية لتكون مكاناً ملائماً للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير التجهيزات الخاصة بالإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، مضيفاً، أنه العام الماضي قرر تدشين مكتب مخصص بالمدينة الجامعية، لدراسة أحوال الطلاب غير القادرين ومساعدتهم، وفقاً لضوابط تضمن العدالة الإجتماعية، مؤكداً أن الجامعة توفر الرعاية الاجتماعية لطلابها.

وأوضح الخشت، أنه تقرر إعفاء أبناء الشهداء من الشرطة والجيش وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية بكليات الجامعة في المرحلة الجامعية الأولى إلى جانب مصروفات الإقامة والإعاشة بالمدن الجامعية.