ولد الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ اللغة العربية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب سابقا، والذي وافته المنية صباح اليوم، في الثامن من مايو لعام 1937م بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وحصل على الثانوية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1957م بترتيب الأول على مستوى الجمهورية الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1961م بترتيب الأول التخصص (الماجستير) في الأدب والنقد عام 1970م بتقدير "ممتاز" في موضوع "ميزان الشعر عند العقاد" الحصول على درجة العالمية "الدكتوراه" في الأدب والنقد 1973م بمرتبة الشرف الأولى في موضوع "النقد العربي القديم بين المذاهب النقدية الحديثة".

وتولى "أبو كريشة" العديد من المناصب والمهام داخل مؤسسات الأزهر حيث عين معيد بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1968م ثم مدرس مساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر 1970م ثم مدرس بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر 1973م وأستاذ مساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر 1978م وأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 1984م ثم وكيلا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 1990م وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1994م ثم نائبا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات 1996م ونائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب 1997م أستاذ متفرغ بكلية اللغة العربية 2002م، ثم عضوا في هيئة كبار العلماء منذ نشأتها عام 2012.

ونعى الأزهر الدكتور طه أبو كريشة، وأشاد الأزهر بما قدمه العالم الراحل، منذ تخرجه في كلية اللغة العربية عام 1961م، من عطاء مشهود وعلم وافر، كان خلاله مثالًا للعالم الأزهري، بعلمه وفكره الوسطي المعتدل، وبما أثرى به المكتبة الإسلامية والعربية من كتب وبحوث ومؤلفات.

وقدم الأزهر خالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.