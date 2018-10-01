تنظم كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأربعاء، 03 أكتوبر 2018، بالتعاون مع سفارة أيرلندا، محاضرة بعنوان: "عمليات حفظ السلام: الدروس المستفادة بعد 60 عاما من المشاركة"، كجزء من سلسلة "حوار التحرير".

ووفق بيان صادر عن الجامعة، ستناقش المحاضرة موقف مصر في حالات الطوارئ المتعلقة بحفظ السلام، ودور المرأة في قوات حفظ السلام كما سيلقي المشاركون الضوء على تجاربهم الخاصة مع قوات حفظ السلام في لبنان والصومال.

والمتحدثون هم مايكل بيري، لواء متقاعد والقائد العام السابق لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وإيهاب خضر، عميد متقاعد وكبير المستشارين بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، وآيلين كيتينج، مراقب عسكري، هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وكريم مقدسي، أستاذ مشارك، السياسة الدولية، الجامعة الأمريكية في بيروت؛ ومنى همان، المنسق المقيم للأمم المتحدة السابق في لبنان.