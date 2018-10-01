قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعكف حاليًا على دراسة الأفكار الجديدة، التي ستُقدمها في برنامجها "صبايا" عبر شبكة تليفزيون "الحياة" خلال الفترة المُقبلة، حيث ستحرص على اختيار الموضوعات التي يهتم بها المجتمع المصري والعربي، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها في العمل الخيري والاجتماعي، التي بدأتها منذ 15 عامًا.

وتابعت "سعيد" في بيانٍ لها، أنها ستكثف مجهودها لخدمة المواطنين في العلاج المجاني، داخل مصر وخارجها، وكذلك علاج حالات الإدمان وتقديم محتوى اجتماعي يُبرز قصص النجاح وتحدي الصعوبات، بهدف تنمية المجتمع.

وأشارت إلى أن شركة "إعلام المصريين" قدمت لها جميع الإمكانيات والتسهيلات لانطلاق برنامجها بدعم كامل من تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائبه ياسر سليم، حيث يعملان على توفير فريق من المصورين والإنتاج والإخراج، بهدف إنطلاق البرنامج في أحسن صورة.