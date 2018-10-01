قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بزيارة مفاجئة للمدن الجامعية، للاطمئنان على استكمال كل الاستعدادات اللازمة لتسكين الطلاب والطالبات، وتلبية كل رغباتهم، والتي تتناسب وتوفير الأمن والسلامة بالمدن.

كما تابع رئيس الجامعة الإنارة، والنظافة بالحجرات والمطاعم والمطابخ، والمقاعد وأماكن الاستراحات، والدهانات اللازمة، واستكمال البرجولات والمقاعد الانترلوك بمدينتي الطلاب والطالبات، وشدد على ضرورة الانتهاء من تجهيز أماكن استقبال أولياء الأمور بالمدينتين.

واستمع الدكتور منصور حسن لبعض شكاوى الطلاب والطالبات ومقترحاتهم لعملية تطوير الخدمات المقدمة من المدن الجامعية، ونوه سيادته إلى أن مكتب سيادته مفتوح لكل الطلاب.