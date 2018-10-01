أعلنت مستشفيات جامعة المنصورة، عن وظائف شاغرة للأطباء، عن طريق الإعارة، تخصصات تخدير وعناية مركزة، وباطنة، وطب طبيعي، وجراحة عظام، وجراحة أوعية دموية، وجراحة أنف وأذن وحنجرة، وأمراض تناسلية، وجراحة جهاز هضمي وجراحة أورام، وطب أورام، وجراحة أطفال، وباطنة.

ويشترط في المتقدم أن يكون خريج طب جامعة المنصورة، وحاصل على تقدير جيد على الأقل في درجة البكالوريوس، والا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين من تاريخ انتهاء التدريب في ستة الامتياز، وألا يكون قد سبق ترشيحه في وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات في التخصص المعلن عنه أو أي تخصص آخر.

وتقدم الطلبات، باسم مدير عام المستشفيات، بمقر المستشفى الرئيسي، باليد على النموذج المعد لذلك، مرفق به المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وشهادة التقدير، وصورة البطاقة الشخصية، والموقف من التجنيد، حتى موعد أقصاه 6/10/2018.